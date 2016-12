Rezension zu: Karin Flaake: Neue Mütter - neue Väter. Eine empirische Studie zu veränderten Geschlechterbeziehungen in Familien. Gießen: Psychosozial-Verlag 2014.

Patrick Ehnis

Abstract

Was ändert sich eigentlich, wenn Vater und Mutter versuchen, sich familienbezogene Arbeiten gleichwertig zu teilen? Welche geschlechtstypischen Herausforderungen sind damit für die Einzelnen verbunden? Was bedeutet dies für die Paardynamik und was für die Kinder, die in solchen Familienkonstellationen aufwachsen? Karin Flaake geht in ihrer qualitativen Studie dieser Frage nach, indem sie Paare mit ‚geteilter Elternschaft‘ und deren adoleszente Kinder befragt.