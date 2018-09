Rezension zu: Katharina Karcher: Sisters in Arms. Militant Feminisms in the Federal Republic of Germany since 1968. Oxford u.a.: Berghahn Books 2017.

Veronika Springmann

Abstract

Die Kulturwissenschaftlerin Katharina Karcher setzt sich in dieser Studie mit militanten feministischen Aktionsformen auseinander, vor allem mit Blick auf Aktionen gegen den § 218 und Gewalt gegen Frauen sowie auf transnationale feministische (Solidaritäts-)Kampagnen. Einer ihrer Schwerpunkte liegt dabei auf der Gruppe ‚Rote Zora‘.



Schlagworte

Feminismus; Gewalt; Neue Frauenbewegungen; Soziale Bewegungen; Gender; Geschlecht



DOI: http://dx.doi.org/10.14766/1239