Rezension zu: Gertrud Pfister, Mari Kristin Sisjord (Eds.): Gender and Sport. Changes and Challenges. Münster u.a.: Waxmann Verlag 2013.

Sebastian Nestler

Abstract

Im vorliegenden Band werden gegenwärtige Fragen, Vorreiterdebatten und neue Erkenntnisse einer genderkritischen Sportwissenschaft gebündelt und ein aktueller Einblick in die zentralen Diskussionen des Fachs gegeben. So ist die Auswahl der Autor/-innen aus älteren und jüngeren Generationen breit gefächert. Ebenso vielfältig sind die den einzelnen Beiträgen übergeordneten Themenbereiche. Vermag der Sammelband in dieser Hinsicht zu überzeugen, so ist er mit Blick auf aktuelle Theorie- und Methodendiskurse streckenweise nicht auf dem Stand der Dinge. Es besteht ein Nachholbedarf u. a. in Sachen performativ-dekonstruktivistischer, intersektioneller oder kritisch-materialistischer Ansätze. Insofern werden die zukünftigen Herausforderungen an eine genderkritische Sportwissenschaft deutlich.



Schlagworte

Feminismus; Sport; Geschlecht; Gender



DOI: http://dx.doi.org/10.14766/1139